74-летнюю певицу Аллу Пугачеву заметили в монастыре на Кипре

Уехавшая из России певица Алла Пугачева вместе с семьей переехала жить на Кипр. Исполнительница долгое время не покидала свои элитные апартаменты в Лимассоле, но недавно примадонну узнали среди посетителей местного монастыря.

Артистку заметили выходящей из исторического здания. При этом она была одета во все черное, лицо Пугачева прятала за крупными солнцезащитными очками. Образ дополнила шляпа с широкими полями.

Артистку сопровождал сын и неизвестная женщина, с которой Пугачева обменялась парой фраз и переключилась на ребенка, сообщает РИА Новости.

Предположительно, Алла Борисовна посетила Киккский монастырь. Сама они никаких комментариев по этому поводу не давала.

Ранее мы писали, что заслуженная артистка и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко объяснила, почему примадонна вызывает негодование у россиян, которые еще недавно почитали ее творчество. По ее мнению, народ разочаровался в Пугачевой.

Также сообщалось, что музыкальный критик Александр Волков заявил, что певица Алла Пугачева может вновь появиться на российском телевидении только при одном условии. По его мнению, это произойдет, если артистка поменяет свою гражданскую позицию.