«Народ разочарован»: депутат Драпеко высказалась о 74-летней Алле Пугачевой

Заслуженная артистка и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко прокомментировала краткосрочное возвращение в Россию певицы Аллы Пугачевой и объяснила, почему примадонна вызывает негодование у россиян, которые еще недавно почитали ее творчество.

«Я думаю, что это результат разочарования. Именно потому, что ее любили и любили ее песни. Случилось разочарование в ней как в человеке, скажем так», - сказала Драпеко в бесде aif.ru.

Звезда фильма «А зори здесь тихие» добавила, что видела комментарии, в которых пишут, что Алла бросила своих фанатов и «носится, как челнок», но не считает, что был «прям шквал» сообщений о певице.

«И касались они именно недавнего приезда Пугачевой в Россию. Народ разочарован в ней именно по-человечески», - резюмировала Драпеко.

Ранее музыкальный критик Александр Волков заявил, что певица Алла Пугачева может вновь появиться на российском телевидении только при одном условии. По его мнению, это произойдет, если артистка поменяет свою гражданскую позицию. Волков также выразил уверенность, что Пугачева во время своего краткосрочного возвращения в Москву не снималась в новогодних огоньках.