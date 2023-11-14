Музыкальный критик назвал условие возвращения Аллы Пугачевой на российское ТВ

Музыкальный критик Александр Волков заявил, что певица Алла Пугачева может вновь появиться на российском телевидении только при одном условии. По его мнению, это произойдет, если артистка поменяет свою гражданскую позицию.

Волков также выразил уверенность, что Пугачева во время своего краткосрочного возвращения в Москву не снималась в новогодних огоньках.

«Для появления в каких-то серьёзных медиа у Примадонны должна быть очень серьёзная подготовка, а также изменение её позиции, во что абсолютно не верится», — приводит слова музыкального критика «ФедералПресс».

При этом он отметил, что у Пугачевой остались определённые круги в медийном пространстве, которые продолжают ее поддерживать. Из-за этого в Сети появляется много шума, который надо как можно скорее убрать.

Ранее мы писали, что продюсер и организатор концертов Сергей Лавров назвал «уткой» промоутеров информацию о том, что Валерий Меладзе и Алла Пугачева готовы выступать в России, если им заплатят от 120 до 500 тысяч евро за корпоратив. Из уехавших звезд на новогодних корпоративах можно будет увидеть разве что Валерия Леонтьева.