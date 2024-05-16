74-летняя сестра Федора Бондарчука назвала детей режиссера его копией. Наталья Бондарчук рассказала о династии в эфире YouTube-шоу RTVI «Легенда».

По словам режиссера, Федор часто присылает фото детей. Глядя на снимки, Наталья отмечает сходство племянников с братом.

«Раскосые глаза, вот эти скулы. Это очень интересно», — высказалась Бондарчук

По мнению Натальи, самым красивым в их семье является Константин Крюков. Режиссер добавила, что в детстве он был «ангелоподобным».

Напомним, что у Федора есть дети, рожденные от брака со Светланой Бондарчук. Сын Сергей пошел по стопам отца и выбрал киноиндустрию. О судьбе дочери Варвары не так много информации: звездные родители скрывают ее от внимания публики.

Также у Федора есть сын Иван от Паулины Андреевой.

Ранее 56-летний режиссер Федор Бондарчук появился на кинопремии без обручального кольца. В Сети уже несколько месяцев обсуждают разлад между Федором и Паулиной. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Виктория Боня пожаловалась на отмену в Европе после начала СВО.