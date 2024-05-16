«Буду стоять со своей страной»: Виктория Боня пожаловалась на отмену в Европе

Блогер Виктория Боня рассказала, что стала объектом травли в Европе после начала СВО. Сначала с ней разорвали все рекламные контракты, а после перестали приглашать на светские мероприятия.

По словам Бони, от нее буквально все отказались. В частности, в феврале 2022 года аэропорт Ниццы отказался от услуг Виктории. С ней разорвали сотрудничество журналы Forbes Monaco, Forbes France, известный европейский производитель часов.

Как подчеркнула блогер, причиной разрыва контрактов стало то, что она русская.

«И что вы думаете? Через год-полтора все эти люди приглашают меня на мероприятие. Я отказалась. Я тоже буду стоять со своей страной в тот момент, когда ей тяжело и все от нее отвернулись. Для меня это уже дело принципа, дело чести», — заявила Боня в беседе с NEWS.ru.

Ранее Виктория Боня рассказала, что планирует сделать 11-летней дочери Анджелине российское гражданство. Девочка родилась в Монако.