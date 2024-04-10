56-летний режиссер Бондарчук появился на кинопремии без обручального кольца

56-летнего режиссера Федора Бондарчука заметили на кинопремии «Белый квадрат» без обручального кольца. Мероприятие, которое он посетил, состоялось 9 апреля в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм».

Как пишет HELLO!, кинопремию посетили актер Гоша Куценко, артистка Анна Михалкова и другие. Лауреатом стал оператор картины «Кентавр» Роберт Саруханян. В ленте, которую он снимал, сыграл Юрий Борисов.

Премия присуждается с 2004 года. Она ежегодно вручается в марте-апреле по итогам голосования жюри.

Отметившийся на мероприятии Бондарчук привлек внимание отсутствием кольца на безымянном пальце. Это породило слухи о возможном разладе в семье режиссера и актрисы Паулины Андреевой.

Ранее жена Бондарчука дала интервью, в котором заявила о предвзятом отношении из-за супруга. Она призналась: режиссеры относятся к ней скептически, а критики и зрители думают, будто она может испортить супругу карьеру. Андреевой было трудно находиться в состоянии, когда никто не доверяет. В киносообществе сомневались, что она может сделать что-то стоящее – актрисе постоянно приходится сталкиваться с усмешками. Сказывается и большая конкуренция в сценарном цеху – без поддержки, говорит она, с этим трудно справиться.