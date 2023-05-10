74-летняя актриса Людмила Поргина получила сотрясение мозга и теряет память

74-летняя актриса Людмила Поргина получила сотрясение мозга и была госпитализирована. Происшествие случилось на даче.

«Ударилась головой о бревно», - рассказала вдова актера Николая Караченцова.

Она не заметила бревно, наклонилась в бойлерной и поскользнулась. Теперь Поргина прикована к больничной койке. Когда госпитализировали актрису, она забыла.

«Не помню даже, когда легла. Наверное, 30-го», - сказала она.

Поргина заявила, что идет на поправку – 11 мая ее должны выписать.

В День Победы актриса «плакала и пела», купила красные гвоздики и слушала военные песни.

В начале мая мы сообщали о госпитализации 77-летнего юмориста Евгения Петросяна. В День Победы заметно похудевший артист уже был дома, он записал сообщение на фоне иконы.