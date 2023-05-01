77-летнего Евгения Петросяна госпитализировали в Москве

Стало известно о госпитализации 77-летнего Евгения Петросяна. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

По информации источника, медиков вызвала молодая супруга юмориста Татьяна Брухунова. Причиной стало плохое состояние комика. Он был у себя в квартире в Хамовниках, когда у него резко закружилась голова.

Приехавшие на вызов врачи скорой помощи настояли на том, чтобы забрать Петросяна в клинику. На данный момент он проходит обследование, которое позволит установить точный диагноз. На связь ни сам Евгений Ваганович, ни его жена пока не выходили.

Отметим, что в последнее время, несмотря на почтенный возраст, юморист на здоровье не жаловался. Напротив, он всегда обижался, когда в СМИ писали о его болезнях. Несколько месяцев назад вместе с Брухуновой Петросян отдыхал на море, где демонстрировал отличную физическую подготовку. Он публиковал в Сети видео, на которых показывал, как плавал в море брасом.

Ранее жена Евгения Петросяна угодила в светский скандал. Она рассказала, что во время посещения театра столкнулась с невоспитанным мужчиной, с которым у нее произошла словесная перепалка.