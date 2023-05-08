Заметно похудел и с многодневной щетиной: Евгений Петросян записал сообщение на фоне иконы

77-летний юморист Евгений Петросян, который на днях вышел из больницы, записал сообщение поклонникам. Соответствующее видео он разместил на своей странице в соцсетях.

Петросян предстал заметно похудевшим и с многодневной щетиной. Он поздравил россиян с Днем Победы, сидя за столом, на фоне книжного шкафа и иконы.

«Великая победа принесла нам жизнь, радость. Очень хотелось бы, чтобы было у нас всегда взаимопонимание… Я знаю, как мы любим нашу страну. И очень-очень хотим, чтобы здесь все было хорошо. С праздником вас, дорогие россияне!» - произнес Петросян.

Поклонники удивились, почему юморист заранее поздравил с 9 Мая. Кто-то писал о «новом образе» Петросяна. Другие отмечали, что юморист «постарел».

Недавно артист эстрады оказался в больнице: сначала говорилось, что он лег на плановую госпитализацию, затем появилась другая информация. Петросян, якобы, попал в реанимацию после установки зубного импланта. Сам артист не посвящал в детали своей госпитализации. Сейчас он находится дома.