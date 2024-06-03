74-летнего народного артиста Юрия Ицкова госпитализировали на гастролях в Омске. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, в ночь с 30 на 31 мая Ицкова экстренно госпитализировали. Он находился в Омске в составе труппы театра на гастролях. Инсайдер не стал назвать причину госпитализации. Вместо этого собеседник издания отметил, что на сегодняшний день жизни актера ничего не угрожает.

«На сегодняшний день он остается под наблюдением врачей, но состояние стабильное, и его жизни ничего не угрожает», — сообщил источник.

Ицков — исполнитель главной роли в спектакле «Мещане» по пьесе Максима Горького. В связи с госпитализацией актера в Омске покажут «Провинциальные анекдоты».

«Обещаем, что после того, как Юрий Леонидович поправит свое здоровье, мы привезем вновь спектакль «Мещане» на омскую сцену», — сообщил источник.

Ранее сообщалось, что Юрия Куклачева госпитализировали в кардиологический центр. Подробности читайте в этой новости.

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