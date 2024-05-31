passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 31 мая 2024, 16:51
1 мин.

Юрия Куклачева госпитализировали в Москве: может потребоваться операция

Пятый канал: Юрия Куклачева госпитализировали в кардиологический центр.
Юрия Куклачева госпитализировали в Москве: может потребоваться операция

© Пальм Елена/PhotoXPress/EAST NEWS

Дрессировщика кошек Юрия Куклачева госпитализировали в Москве. 14 мая он был выписан из больницы.

О новой госпитализации узнал Пятый канал. По информации его источника, Куклачева доставили в кардиологический центр и направили в хирургическое отделение.

Его обследуют. Дальше будет решено, нужна ли экстренная операция.

Напомним, 12 апреля у Куклачева случился обширный инфаркт. Его увезли в больницу с юбилейного шоу. Он рассказывал, что инфаркт произошел после выполнения «уникального номера», который артист показывал и раньше. В антракте ему стало плохо. На мероприятии в тот день присутствовал певец SHAMAN. Инфаркт у Куклачева случился на его глазах.

Известно, что исполнитель переживал за артиста. После операции он привез доктору Куклачева 100 роз.

Источник фото:Пальм Елена/PhotoXPress/EAST NEWS
Источник:Пятый канал
Автор:Лилия Караева
Теги:
куклачев юрий
госпитализация
кардиология