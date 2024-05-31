Юрия Куклачева госпитализировали в Москве: может потребоваться операция

Дрессировщика кошек Юрия Куклачева госпитализировали в Москве. 14 мая он был выписан из больницы.

О новой госпитализации узнал Пятый канал. По информации его источника, Куклачева доставили в кардиологический центр и направили в хирургическое отделение.

Его обследуют. Дальше будет решено, нужна ли экстренная операция.

Напомним, 12 апреля у Куклачева случился обширный инфаркт. Его увезли в больницу с юбилейного шоу. Он рассказывал, что инфаркт произошел после выполнения «уникального номера», который артист показывал и раньше. В антракте ему стало плохо. На мероприятии в тот день присутствовал певец SHAMAN. Инфаркт у Куклачева случился на его глазах.

Известно, что исполнитель переживал за артиста. После операции он привез доктору Куклачева 100 роз.