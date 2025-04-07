Одышка, плохо ходит: адвокат раскрыл состояние Михаила Ефремова накануне освобождения из колонии

9 апреля выходит на свободу осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов. Адвокат звезды Юрий Падалко рассказал, что самочувствие подзащитного оставляет желать лучшего.

Падалко навестил 61-летнего артиста в колонии в минувшую пятницу. В тот момент Ефремов чувствовал себя не очень хорошо.

«В пятницу посетил в колонии своего доверителя Михаила Ефремова. У актера одышка, и он плохо ходит», — пояснил защитник звезды в разговоре с РЕН ТВ.

Он также отметил, что решены организационные вопросы по транспортировке артиста в Москву. Падалко договорился, чтобы Ефремова доставили в столицу.

Напомним, Михаила Ефремова осудили на семь лет лишения свободы за ДТП, произошедшее на Садовом кольце вечером 8 июня 2020 года. Артист, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого погиб. В конце марта суд удовлетворил прошение знаменитости об УДО — в итоге он провел в колонии пять лет вместо семи с половиной.

Ранее писательница Татьяна Бронзова заявила, что большое влияние на Михаила имел его отец Олег Ефремов. После смерти родителя артист потерял контроль над собой.