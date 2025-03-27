Mash: Лев Лещенко получил 5,5 млн рублей из госбюджета на лечение редкой болезни

На лечение редкого заболевания, которым страдает 83-летний певец Лев Лещенко, из государственного бюджета дополнительно выделили 5,5 миллиона рублей. Этих денег хватит на трехмесячный курс.

Как сообщает Telegram-канал Mash, после дорогостоящей терапии развитие болезни удалось остановить.

Источник утверждает, что Лещенко проходил обследование перед Новым годом и отмечал улучшение самочувствия: его перестали мучить слабость, одышка и боли в теле.

Певцу ранее прописали лекарство стоимостью 1,8 миллиона рублей за упаковку.

Ранее сообщалось, что у Лещенко диагностировали транстиретиновый амилоидоз, возникший из-за мутаций гена белка транстиретина. Из-за этого недуга в организме появляются расстройства, а также проблемы с сердцем. Для борьбы с заболеванием существует редкий препарат, и его знаменитый артист смог получить бесплатно.