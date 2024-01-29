72-летняя звезда советской эстрады собирается замуж в десятый раз

72-летняя певица Наталья Нурмухамедова призналась, что собирается замуж в десятый раз. Об этом стало известно в эфире шоу «Звезды сошлись».

Во время съемок звезда советской эстрады рассказала о насыщенной личной жизни. Как выяснилось, артистка была замужем девять раз. Однако все ее бывшие избранники уже мертвы.

На сегодняшний день Наталья встречается с музыкантом Олегом Дунаевым. По словам знаменитости, их роман длится уже три года. Певица отметила, что совсем скоро она выйдет замуж в десятый раз.

«Это человек-солнце. Я ее встретил, и у меня в жизни появилась светлая полоса», — рассказал музыкант.

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