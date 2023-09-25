72-летняя Нелли Кобзон тоскует по мужу, который является ей во снах. Об этом сообщает издание «7Дней.ru».

80-летний Иосиф Кобзон умер в 2018 году. Смерть супруга стала настоящим ударом для Нелли Михайловны. Знаменитость до сих пор не может оправиться от трагедии и часто вспоминает возлюбленного.

По словам Кобзон, умерший певец ей снится с «огромным букетом розовых гвоздик». Знаменитость вспоминает: при первой встрече артист был не похож на свой экранный образ. «Высокий, красивый, харизматичный, стильно одетый» — таким запомнился ей супруг.

«Я вышла за тебя замуж, когда мне было 20 лет, и ты меня многому научил. Что-то я постигла вопреки тебе, что-то назло, что-то во имя тебя», — поделилась эмоциями Нелли Михайловна.

По словам Кобзон, они с мужем были разными людьми, но при этом они всегда общались на равных. Знаменитость призналась, что благодарна артисту за годы совместной жизни.

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