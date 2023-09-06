«Мы не знали очень многого»: родная сестра поделилась впечатлениями о книге про Иосифа Кобзона

Сестра певца Иосифа Кобзона Гелена Кандель прокомментировала выход книги про брата под названием «Иосиф Кобзон. Мгновения…». Родственница заявила, что «мы не знали очень многого».

В книге более 70 авторов. Каждый привел собственные истории про исполнителя.

Кандель назвала издание «уникальным». Дочь Кобзона Наталья начала собирать книгу практически сразу после его смерти – 5 лет назад.

Вначале все так были потрясены уходом певца из жизни, что писали в основном об этом. Родственники расстроились – они хотели увидеть другие рассказы.

Тогда Кандель позвонила каждому автору и объяснила, что их статьи должны представлять собой «штрих к портрету».

«И - человек рассказал то, чего, наверное, мы не знаем… Потому что, у каждого Иосиф Кобзон – свой», - сказала родная сестра сайту kp.ru.

Она отметила, что о Кобзоне складывалось однобокое представление: его знали как исполнителя патриотической песни. На самом деле певец также исполнял романсы и лирику.

«В этой книге каждый рассказывает свою историю - о своём Кобзоне… Мы тоже не знали очень многого и нам многие его деяния открылись заново», - отметила Кандель.

Тираж книги составил 2000 экземпляров. Заказана еще 1000 книг, она будет продаваться по всей России.

Ранее певица Наталья Штурм рассказала, что не понравилась Кобзону из-за цвета волос.