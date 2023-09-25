38-летняя актриса Мария Кожевникова стала мамой в четвертый раз. Об этом сообщает издание StarHit со ссылкой на личный блог знаменитости.

В соцсети актриса поделилась трогательными кадрами из роддома. На них звездная мама держит в руках ножку новорожденного. Судя по голубой бирке, у Марии вновь родился сын.

«Четыре раза мама! Любовь и благодарность», — высказалась Кожевникова.

Напомним, что артистка не устраивала гендерную вечеринку. Кроме того, о беременности Кожевникова сообщила 30 августа 2023 года: 10 лет назад в этот день она обвенчалась со своим избранником. Вместе с Евгением Васильевым Мария воспитывает сыновей Ивана, Максима и Василия.

Актриса призналась, что за время беременности набрала в весе. Вот почему ей пришлось сесть на строгую диету.

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