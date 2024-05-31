71-летняя певица Понаровская заявила, что в любом возрасте можно быть модной

71-летняя певица Ирина Понаровская считает, что в любом возрасте можно быть модной. Артистка рассказала про свой стиль в эфире шоу «ОК на связи!».

Совсем скоро у Ирины состоится концерт, во время которого она сменит 3 образа. По словам знаменитости, выходя на сцену, она не задумывается про удобство наряда. За время карьеры певица приучила себя к тому, что «неудобное должно стать удобным».

Более того, Понаровская считает, что публика слишком консервативна. По ее мнению, никто не задумывается о том, что мода не имеет возрастного ограничения.

«Мы не предполагаем, что в любом возрасте — абсолютно в любом возрасте — можно быть модной. Я не говорю — гламурной, я не говорю — оголенной», — высказалась артистка.

Понаровская заявила, что у нее в доме 10-метровая гардеробная. Несмотря на увлечение модой, певица не может назвать себя шопоголиком.

Ранее певица Ирина Понаровская ответила критикам после возвращения на сцену. Подробности читайте в этой новости.

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