«Кто сказал, что деньги кончились?»: Ирина Понаровская ответила критикам после возвращения на сцену

Заслуженная артистка России Ирина Понаровская вернулась на сцену спустя почти 15 лет перерыва. Певица планирует большой сольный концерт. Однако не все оценили решение знаменитости вернуться к творчеству. В эфире программы «Однажды…» на НТВ артистка раскрыла причины такого отношения и ответила критикам.

Ирина Понаровская рассказала, что на одном из концертов у нее спросили, почему она вернулась на сцену. Зрители начали сами озвучивать варианты ответов на этот вопрос, но кто-то сказал: «Деньги кончились!» Певицу возмутило подобное утверждение.

«Во-первых, кто сказал, что кончились? А, во-вторых, откуда вы знаете, что они начинались?» — высказалась Ирина Понаровская.

По словам артистки, она никогда не работала за деньги. Ирина Понаровская считает, что именно в этом кроется секрет ее творческого долголетия. Исполнительница хита «Рябиновые бусы» отметила, что может приостановить творческую деятельность в любой момент, и никакие высокие гонорары ее не остановят.

Ирина Понаровская призналась, что пользователи Сети не раз критиковали ее деятельность. Так, писали, что могут петь также, летать на самолетах и носить красивые платья. В ответ на критику певица заявила, что двухчасовой концерт артиста можно приравнять к физической нагрузке шахтера.

«Очень опрометчиво называть наш труд никаким. Я понимаю, что познается в сравнении. Врачи спасают жизни и получают гораздо меньше. А работа артиста считается менее затратной, менее ответственной, а у кого-то безответственной», — отметила певица.

Артистка поделилась, что благодарит свое прошлое за сильный характер. По словам Ирины Понаровской, она старается оставаться достойным человеком и не опускаться до оскорблений других людей. Певица подчеркнула, что теми, кто делает гадости, руководит страх.

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