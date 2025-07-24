70-летний композитор Игорь Крутой публично отругал внучку за плохую успеваемость

70-летний композитор Игорь Крутой отругал внучку за плохую успеваемость. Крутой рассказал о встрече с наследницами в соцсети.

Игорь Крутой встретился с внучками, которые проживают за рубежом. Старшая наследница Кристина живет с родителями в Монако, а младшая — большую часть времени проводит в США. На семейной встрече музыкант поинтересовался у девочек об успехах в учебе. И если Кристина, как круглая отличница, его обрадовала, то младшая внучка заставила заговорить о позоре.

«Горе мне, позор», — отреагировал композитор на плохую успеваемость девочки.

Игорь выразил надежду, что скоро двойки будут исправлены на пятерки.

«Собираешься на пятерки все исправить? Не будешь деда позорить?» — обратился к внучке музыкант.

Несмотря на то, что Игорь публично отчитал внучку, он был рад встрече с наследницами и с гордостью их представил подписчикам.

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