НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 01 мая 2025, 13:09
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«Долгих лет жизни»: Крутой показал, как сейчас выглядит 95-летняя Александра Пахмутова

Композитор Крутой поделился редкими кадрами с 95-летней Александрой Пахмутовой.
«Долгих лет жизни»: Крутой показал, как сейчас выглядит 95-летняя Александра Пахмутова

© Starface.ru

Композитор Игорь Крутой встретился с Александрой Пахмутовой и заснял с ней небольшое видео, которое опубликовал в личном блоге. Пользователи восхитились тем, как выглядит 95-летняя музыкант, и пожелали ей здоровья.

Александра Пахмутова сейчас нечасто посещает мероприятия, но все-таки не пропустила концерт, посвященный 100-летию Детского хора Большого театра. За кулисами она пересеклась с Игорем Крутым и даже сыграла с ним на фортепиано в четыре руки.

По признанию композитора, они с Пахмутовой также созвонились по видеосвязи с певцом Валерием Леонтьевым. Они пожелали друг другу здоровья, вдохновения и много совместных встреч и общения.

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В комментариях поклонники сделали немало комплиментов Александре Пахмутовой и отметили, что с годами она не растеряла мастерство.

«Браво! Долгих лет жизни», «Две легенды», «Александра Николаевна наше достояние», «Лучезарная Александра Николаевна», - написали пользователи.

Ранее Александра Пахмутова исполнила мечту певца SHAMAN.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
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