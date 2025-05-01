«Долгих лет жизни»: Крутой показал, как сейчас выглядит 95-летняя Александра Пахмутова
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Композитор Игорь Крутой встретился с Александрой Пахмутовой и заснял с ней небольшое видео, которое опубликовал в личном блоге. Пользователи восхитились тем, как выглядит 95-летняя музыкант, и пожелали ей здоровья.
Александра Пахмутова сейчас нечасто посещает мероприятия, но все-таки не пропустила концерт, посвященный 100-летию Детского хора Большого театра. За кулисами она пересеклась с Игорем Крутым и даже сыграла с ним на фортепиано в четыре руки.
По признанию композитора, они с Пахмутовой также созвонились по видеосвязи с певцом Валерием Леонтьевым. Они пожелали друг другу здоровья, вдохновения и много совместных встреч и общения.
В комментариях поклонники сделали немало комплиментов Александре Пахмутовой и отметили, что с годами она не растеряла мастерство.
«Браво! Долгих лет жизни», «Две легенды», «Александра Николаевна наше достояние», «Лучезарная Александра Николаевна», - написали пользователи.
Ранее Александра Пахмутова исполнила мечту певца SHAMAN.