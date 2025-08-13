«Догоняет папу»: Филипп Киркоров снялся с повзрослевшей дочерью Аллой-Викторией в Греции

Певец Филипп Киркоров поделился новым снимком с 13-летней дочерью Аллой-Викторией. Поклонники артиста отметили, что девочка так выросла, что почти догнала по росту отца.

В личном блоге исполнитель опубликовал редкие кадры с наследницей, сделанные во время семейного отпуска в Греции. Киркоров с улыбкой обнимал дочь за плечо, а она смотрела в камеру с расслабленным выражением лица.

«Наши греческие каникулы», - подписал фото Филипп.

В комментариях пользователи поделились мнением, что Алла-Виктория очень подросла. Если раньше она была совсем ребенком, то теперь уже является девушкой. Многие также отметили красоту школьницы.

«Как она выросла. Почти ростом с отца», «Догоняет папу», «Красивая девочка», «Просто куколка», «Ничто так не украшает мужчину, как взрослая красавица-дочь», - написали комментаторы.

Напомним, что Алла-Виктория, как и ее брат Мартин, была рождена суррогатной матерью. Детей Филипп воспитывает один и старается быть строгим отцом. Певец признавался, что никогда не балует наследников и приучает их к труду.

