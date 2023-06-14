69-летняя Любовь Успенская показала стройные ноги в экстремально коротком платье с перьями
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Каждый выход в свет певицы Любови Успенской каждый раз бурно обсуждается в Сети. Дело в том, что, несмотря на приближающийся седьмой десяток, она продолжает выбирать откровенные образы. Часто ее можно заметить в обтягивающих лосинах и коротких платьях с глубоким декольте. Сама звезда шансона не видит в этом ничего плохого, так как, по ее мнению, она никогда не позволяет себе переходить на вульгарность.
На днях в личном блоге Успенская опубликовала новое видео со своей дочерью Татьяной Плаксиной, в котором они обе предстали в весьма провокационных нарядах. По признанию 69-летней артистки, образы для них подготовила дизайнер, и они остались в полном восторге. Силуэты моделей подчеркнули фигуры вокалисток, а перья на подолах добавили необычности.
К слову, на платье у Татьяны был также предусмотрен вырез на груди, что не случайно, ведь недавно она все-таки решилась на операцию по корректировке бюста. Сначала поклонники только подозревали, что Плаксина легла под нож хирурга, ведь она все чаще стала демонстрировать свои формы, но потом она лично подтвердила все слухи.
Кроме того, певица заявила, что увеличение груди – это единственное, что она в себе изменила. Она опровергла все домыслы фанатов о ринопластике и других вмешательствах. Однако косметолог Зайнаб Мирзоева, анализируя лицо исполнительницы, пришла к выводу, что она все-таки немного лукавит. Специалист увидела, что дочь Успенской сделала контурную пластику подбородка, скул и губ, но это ей только пошло на пользу.
Ранее Любовь Успенская объяснила, почему вынуждена часто посещать врачей.