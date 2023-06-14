69-летняя Любовь Успенская показала стройные ноги в экстремально коротком платье с перьями

Каждый выход в свет певицы Любови Успенской каждый раз бурно обсуждается в Сети. Дело в том, что, несмотря на приближающийся седьмой десяток, она продолжает выбирать откровенные образы. Часто ее можно заметить в обтягивающих лосинах и коротких платьях с глубоким декольте. Сама звезда шансона не видит в этом ничего плохого, так как, по ее мнению, она никогда не позволяет себе переходить на вульгарность.

На днях в личном блоге Успенская опубликовала новое видео со своей дочерью Татьяной Плаксиной, в котором они обе предстали в весьма провокационных нарядах. По признанию 69-летней артистки, образы для них подготовила дизайнер, и они остались в полном восторге. Силуэты моделей подчеркнули фигуры вокалисток, а перья на подолах добавили необычности.