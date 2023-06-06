Врач-косметолог раскрыла пластические операции дочери Любови Успенской Татьяны Плаксиной

33-летняя Татьяна Плаксина с каждым годом становится все больше похожа на свою знаменитую маму. В Сети даже шутят, что у них есть семейный пластический хирург, который и делает им одинаковые лица. И в этом есть доля правды, так как не секрет, что и звезда шансона, и ее дочь ложились на операционный стол. Правда, Любовь Залмановна для омоложения, а Татьяна для исправления последствий страшного падения с велосипеда.

Плаксина не скрывала, что Успенская помогла ей вернуть былую красоту и вылечить травмы. Более того, она поспособствовала тому, чтобы дочь завязала с наркотиками. Однако на этом изменения артистки не закончились, и она продолжила улучшать свою внешность. Врач-косметолог Зайнаб Мирзоева раскрыла, что делала со своим лицом Татьяна, чтобы сделать его красивее.

Специалист призналась, что сделала Плаксина немало, но это явно пошло ей на пользу. По ее словам, певице были предложены контурные пластики скул, губ и подбородка при помощи филеров. «Косметолог заполнил носослёзные борозды и носогубные складки. Всё без фанатизма и очень аккуратно», – прокомментировала медик изданию kp.ru.

Также Мирзоева опровергла слухи, что дочь Успенской делала что-то со своим носом. Она заявила, что ринопластика не была проведена, а эффекта узких «крыльев» Татьяна достигает при помощи грамотного макияжа.

К слову, недавно вокалистку заподозрили в очередной пластической операции. Поклонники увидели, что ее грудь стала значительно больше. По их мнению, наследница Любови Залмановны исполнила свою мечту и стала обладательницей пышного бюста благодаря имплантам.