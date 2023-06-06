69-летняя певица Любовь Успенская объяснила, с чем связаны ее регулярные походы к врачам

69-летняя певица Любовь Успенская рассказала, что регулярно ходит к врачам. Как выяснилось, это связано с важной причиной.

Артистка призналась, что отлично себя чувствует уже длительное время. Чтобы поддерживать форму, Успенская не изнуряет себя тренировками – секрет стройности кроется в здоровом питании. Певица придерживается определенных правил.

В ее рацион обязательно входит рыба. Один раз в неделю артистка ест индейку или курицу, а также красное мясо. Успенская употребляет много овощей.

«Регулярно хожу к врачам и сдаю анализ крови. Если, к примеру, мне не хватает витамина А, то ем лук и салаты», - сказала она изданию BLITZ+.

Успенская совсем не ест маринованное, копченое и жареное – все только отварное. Она не употребляет алкоголь и не курит. Продукты должны быть свежими и без токсинов.

«Мне задают вопросы, почему так хорошо выгляжу. Никакой диеты не соблюдаю… Главное – правильные продукты», - говорит она.

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