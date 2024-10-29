69-летний режиссер Эмир Кустурица заявил, что в западных фильмах нет души. Деятель кино назвал главные отличия Голливуда в интервью для «России 24».

По мнению Эмира, российскому кино нужно вернуться к своим истокам и не повторять за Голливудом. Режиссер не отрицает, что у западных специалистов есть технологии, но в их фильмах нет души.

«Надо, чтобы русское кино не имитировало Голливуд. Надо делать много русских фильмов и не забывать, что хороший фильм не должен быть успешным. В Голливуде нет хорошего кино, есть динамика и технологии, но там нет души. Сейчас надо вернуться к своим корням», — заявил Эмир.

Режиссер назвал советские фильмы самыми сильными и образцовыми для западных специалистов.

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