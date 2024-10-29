Грозило до трех лет лишения свободы: чем закончился скандал Руденко из-за наркотиков
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Анатолий Руденко приговорен к обязательным работам из-за скандала с наркотиками. Об этом сообщает StarHit.
В начале 2024 года актера задержали с запрещенными веществами. В июне было возбуждено уголовное дело. Как сообщает источник, приговор Анатолию, признавшему вину, вынесли на первом заседании. Руденко грозило до трех лет лишения свободы, но суд Москвы назначил ему наказание в виде обязательных работ.
«Суд назначил Руденко наказание в виде обязательных работ, что именно будет делать осужденный —определяет уголовно-исполнительная инспекция», — пишет источник.
При вынесении приговора учли характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства дела, личность подсудимого, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни семьи. Смягчающими обстоятельствами были признаны наличие у актера малолетнего ребенка, сотрудничество со следствием, отсутствие судимости.
Ранее 42-летний актер Анатолий Руденко признался, что работает с психологом. Подробности читайте в этой новости.