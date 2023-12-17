Риски высоки: что ждет Ларису Долину, если она продолжит петь, несмотря на болезнь

Лариса Долина не раз говорила, что готова на все ради своих поклонников. Так, недавно она провела концерт, несмотря на болезнь. Врач в эфире передачи «Ты не поверишь!» заявил, что Долина рискует многим, выступая на сцене в плохом самочувствии.

На прошлой неделе состоялся юбилейный концерт Ларисы Долиной. Еще до выхода к зрителям у артистки появился сильный кашель, однако это ее не остановило.

За кулисами дежурили врачи, которые периодически восстанавливали связки Долиной и давали ей обезболивающее. Как оказалось, у исполнительницы была повреждена трахея.

«Артист, выступая на сцене, находится под воздействием адреналина и не замечает, что болен. Как только концерт заканчивается, все симптомы возвращаются с большей силой», – отмечает приглашенный медик.

По словам эксперта, при первых «тревожных звоночках» нужно сразу же обращаться за помощью врача и не заниматься самолечением.

Сейчас Ларисе Долиной уже лучше. Певица призналась журналистам, что все дело в ее дисциплине. Звезде сложно нарушать обязательства и подводить людей.

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