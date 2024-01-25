68-летняя певица Лариса Долина заговорила о свадьбе

68-летняя певица Лариса Долина не стала скрывать, что мечтает о свадьбе внучки. Артистка поделилась откровением в эфире шоу «НЕ ПРУСТ».

В новом интервью Долина рассказала о своем заветном желании. Как выяснилось, певица мечтает о красивой свадебной церемонии. Правда, речь идет не про ее замужество. Лариса грезит о свадьбе внучки. Артистка хочет дожить до того дня, когда Александра примерит платье невесты.

«Мое самое заветное желание — выдать замуж внучку! Дожить бы до этих времен», — высказалась знаменитость.

Артистка убеждена, что самое главное для женщины — любить и быть любимой.

Напомним, что внучка Долиной находится в подростковом возрасте. Школьница пошла по стопам бабушки и увлеклась музыкой. Александра мечтает о сольной карьере и большой сцене.

Ранее певица Лариса Долина назвала причину своих ежедневных слез. Подробности смотрите в этой статье.

Также мы писали о том, что вдова и дочь Дмитрия Хворостовского вышли в свет в обтягивающих вечерних платьях.