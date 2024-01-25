Певица Лариса Долина назвала причину своих ежедневных слез

Певица Лариса Долина Долина призналась, что почти каждый день плачет по разным поводам. При этом она уточнила, что может прослезиться не только от горя и печали, но и от радости.

«Смотрю какую-нибудь сказку. И какой-то там есть момент, и я плачу сижу. Наверное, это хорошо, потому что со слезами что-то плохое уходит. Какие-то печальные мысли», - сказала 68-летняя звезда в YouTube-шоу «Не Пруст».

Она выразила уверенность, что таким образом избавляется от накопленного негатива, так как жизнь каждого человека состоит не только из белых полос.

В ноябре 2023 года Долина пожаловалась, что не может открыть свой джазовый клуб в центре Москвы из-за проблем на стройке. Как утверждала певица, материалы для ремонта не так просто достать, а их поставки задерживаются на полгода.

Ранее Лариса Долина заявила, что называться артистом может только по-настоящему талантливый человек, который стремится к самосовершенствованию. 68-летняя звезда также заверила, что на ее похоронах люди скажут: «Она была великой артисткой».