68-летняя певица Лариса Долина сообщила об отъезде из России на Мальдивы. Об этом информирует StarHit со ссылкой на личный блог знаменитости.

В соцсети Долина подвела итоги 2023 года. Артистка заявила, что в ушедшем году много работала: у нее были съемки в различных шоу и большой гастрольный тур. Отработав на новогодних корпоративах, Лариса улетела на Мальдивы. Несмотря на долгожданный отпуск, певица продолжает думать о работе.

«В голове навязчивые мысли, что я что-то не сделала, пропустила. Но мои девочки успокоили меня. Я начала полноценно отдыхать», — высказалась знаменитость.

По словам Долиной, в 2024 году у нее будет насыщенный график. Находясь на Мальдивах, она надеется «восстановить силы».

Отметим, что артистка отправилась в отпуск не одна, а вместе с внучкой.

Ранее блогер Юлия Гаврилина рассказала о совместной работе с Ларисой Долиной в сериале «Блеск». Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что певица Валерия впервые за долгое время вышла в свет со старшим сыном в Дубае.