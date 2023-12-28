Блогер Юлия Гаврилина рассказала о совместной работе с Ларисой Долиной в сериале «Блеск»

Блогер Юлия Гаврилина рассказала, как ей работалось вместе с певицей Ларисой Доллиной в сериале «Блеск». Это был первый проект, в котором молодая актриса сотрудничала со звездой джаза, поэтому она сильно переживала.

В онлайн-кинотеатре Иви прошла премьера нового сериала «Блеск», в котором одну из ролей сыграла Интернет-знаменитость Юлия Гаврилина. В фильмографии у нее пока совсем немного работ, но зато она уже успела поработать на одной площадке с известными людьми не только кинематографа, но и шоу-бизнеса. Так, в новом проекте ее партнершей по многим сценам стала Лариса Александровна. Артистка сыграла бабушку Юлии.

«Возвращаясь в период нашей совместной работы, помню, что волновалась по поводу того, сработаемся ли мы на площадке. Лариса Долина играла мою бабушку, и нам нужно было поймать эту связь. Я переживала, что атмосфера на съемочной площадке может быть неподходящей. Но в итоге все прошло отлично, никаких конфликтных ситуаций у нас не возникло. Мы относились друг к другу с уважением и сразу поймали коннект. Нам легко работалось вместе», - поделилась Гаврилина в интервью порталу «Страсти».

По признанию блогера, никаких проблемных ситуаций с Долиной у нее не возникало. Сложность на съемках заключалась в другом.

«Помню, как мы записывали одну сцену где-то пять часов. И на протяжении всего этого времени мы выполняли одно и то же действие: поднимались по лестнице и говорили пару реплик. Почему-то не получалось отснять сразу, постоянно что-то мешало: посторонние звуки, ошибки и так далее. Полетели все тайминги, мы выбились из графика — в общем, было очень энергозатратно повторять из раза в раз одни и те же слова и действия», - рассказала молодая актриса.

Полное интервью с Юлией Гаврилиной читайте на сайте «Страсти».