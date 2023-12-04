Ирина Хакамада призвала отказаться от традиции начинать «новую жизнь» 1 января

Общественный деятель Ирина Хакамада высказалась на тему традиций у граждан России. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Как призналась знаменитость, одной из странных традиций у россиян является создание «новой жизни» с 1 января.

По мнению Хакамады, осуществлять планы и цели следует сразу же, а не выжидать для этого подходящего момента. Она подчеркнула, что из-за праздничной атмосферы многим людям достаточно проблематично начинать жизнь «с чистого листа» в начале января.

«Начинать жизнь с начала нужно, когда вас торкнуло — здесь и сейчас!», - отметила бывший политик.

Ранее Ирина Хакамада показала стройную фигуру в купальнике на пляже. Известно, что общественный деятель много лет придерживается строгой диеты и употребляет пищу лишь раз в день.