67-летняя актриса Галина Петрова не приедет в Челябинск из-за болезни. Об этом сообщает Ura.ru.

14 марта в Челябинске покажут спектакль «Та еще семейка, или 37 открыток». Изначально в актерском составе была заявлена Галина Петрова, однако спустя время ее заменила Ирина Лачина. По информации источника, актриса не сможет выступить из-за болезни. Организаторы не стали раскрывать диагноз Петровой.

Главную роль в постановке играет Игорь Скляр. Также в спектакле задействованы Мария Порошина, Ольга Прокофьева, Ирина Медведева.

По сюжету, главный герой возвращается домой вместе с невестой. Оказавшись в новой семье, девушка замечает странности, происходящие вокруг нее. Будущая свекровь относится к ней как к служанке, а бабушка, умершая год назад, на самом деле жива и прячется в каморке.

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