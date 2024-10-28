67-летний певец Юрий Шевчук считает, что его песни стали символом России. Артист сделал заявление на концерте, кадр с которого был опубликован в Telegram-канале Хуже и не кажешь.

Выйдя на сцену, Юрий заявил, что все его песни посвящены России. «А про что еще петь?» — задал риторический вопрос Шевчук. По мнению музыканта, он умрет, а его творчество останется в истории.

«Я помру, а мои песни останутся. Значит, я немножко родина. Тут надо думать всем залом, что же такое «родина»?» — обратился к поклонникам артист.

Также Шевчук уточнил, что слово «родина» является ключевым в его творчестве.

Ранее сайт «Страсти» рассказал, куда пропал лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук. Подробности читайте в этом материале.

Также сообщалось, что Никита Михалков высказался об уехавших из России артистах.