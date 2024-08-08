«Это все, что останется после меня»: куда пропал лидер «ДДТ» Юрий Шевчук
© Zilber Mihail/East News
Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук выступил с критикой СВО, пережил инфаркт и пропал с российской сцены. В его жизни постоянно были скандалы, а свои самые резкие мысли он превращал в творчество, чем в конечном итоге отвернул от себя большую часть поклонников. Когда-то он выступал в горячих точках и поддерживал страну, а теперь проводит время с иноагентами, давая заграничные концерты.
Почему рокер никогда не любил представителей «попсы», как он подрался в ресторане с Филиппом Киркоровым и что говорил о Родине, читайте в материале сайта «Страсти».
Творческий путь Юрия Шевчука
Юрий Юлианович Шевчук родился 16 мая 1957 года в поселке Ягодное (Ягоднинский район Магаданской области). Его раннее детство прошло в Магадане, а в 1963 году семья переехала в Нальчик (Кабардино-Балкарская АССР, ныне Кабардино-Балкарская Республика). Там мальчик пошел в школу. В 1970-х годах родители вместе с сыном переехали жить в Уфу (Башкирская АССР, ныне Республика Башкортостан).
В 1975 году Юрий стал студентом художественно-графического факультета Башкирского государственного педагогического института, но после первого же курса его поймали в нетрезвом виде и выгнали. Он с матерью уехал в Якутскую АССР, где работал грузчиком и охранником на складе, это было своего рода перевоспитание парня. В армию он не попал из-за слабого зрения. Вернувшись в Уфу, он восстановился в учебном заведении и окончил его, после чего устроился работать учителем рисования в сельских школах.
В подростковом возрасте Шевчук увлекался игрой на баяне и на гитаре, а в девятом классе выступал в школьном коллективе «Вектор». В 1978-1979 гг. он был в составе группы БГПИ «Перекресток», которая распалась. Тогда музыкант решил присоединиться к ансамблю «Калейдоскоп». Они выступали при Доме культуры «Авангард». В 1980 году на основе коллектива сложилась рок-группа «ДДТ», получившая свое название по одноименному химическому веществу, инсектициду. Юрий Шевчук стал солистом и автором большинства песен.
Группа много работала и в 1981 году выпустила первый магнитоальбом «ДДТ-1» с 8 песнями. Уже через год Шевчук стал лауреатом музыкального конкурса «Золотой камертон», проводившегося газетой «Комсомольская правда». Тогда случилась организационная неполадка, и Юрию пришлось выступать в финале конкурса одному, без других участников коллектива.
При этом к творчеству «ДДТ» было приковано внимание отдела культуры Башкирского обкома КПСС и органов государственной безопасности. Они критиковали антивоенные композиции коллектива, к примеру песни «Не стреляй!» и «Периферия». Шевчук отвечал, что первую сочинил после общения с одноклассником, который был участником советско-афганского конфликта.
В 1986 году певец перебрался в Ленинград, который сейчас носит название Санкт-Петербург. Там он собрал новый состав «ДДТ», при этом мужчина официально работал дворником, кочегаром, ночным сторожем, активно занимаясь творчеством.
Группа стала выступать в рок-клубах и ездить на гастроли. Свою музыку они представляли не только на территории СССР, но и в зарубежных странах. В 1990-х коллектив считался одним из самых популярных в рок-направлении. Выходили альбомы, у Юрия были и сольные пластинки – последняя из которых L'Echoppe – издана в 2008 году.
В октябре 2011 года Юрий Шевчук и группа «ДДТ» в новом составе представили концертную программу «Иначе».
Зрителям запомнились их хиты: «Что такое осень», «Родина», «Свобода», «Революция», «Я получил эту роль», «Актриса-весна», «Просвистела», «Дождь», «Это все», «В последнюю осень», «Белая река», «Новая жизнь» и др.
Композиции «ДДТ» можно услышать в фильмах и сериалах «Ночь длинных ножей» (1990, режиссер Ольга Жукова), «Русский транзит» (1994, Виктор Титов), «Кто, если не мы» (1998, Валерий Приемыхов), «Ледниковый период» (2002, Александр Буравский), «Господа офицеры» (2004, Андрей Кравчук, Россия - Казахстан), «Поцелуй бабочки» (2006, Антон Сиверс), «Одиночка» (2010, Сергей Щербин) и др.
Шевчук известен не только как исполнитель, но и как актер. Он снимался в фильмах: «Духов день» (1990, Сергей Сельянов), «Вовочка» (2002, Игорь Мужжухин), «Антонина обернулась» (2007, Григорий Никулин), «Жила-была одна баба» (2011, Андрей Смирнов), а также в сериале «Батюшка» (2008, Василий Мищенко).
Лидер «ДДТ» озвучил 500 серий документально-исторического проекта «История государства Российского», созданного на основе одноименного сочинения Николая Карамзина. А кроме того, был одним из ведущих документального телевизионного проекта «Земное и небесное», посвященного истории Русской православной церкви. Шевчук также выпустил книги стихов и песен «Защитники Трои» (1999) и «Сольник». (2009).
Юрий неоднократно упоминал о том, что посещал горячие точки планеты. Он выступал в Чечне, Таджикистане (1996), Белграде (1999), Косово (2000) и Афганистане (2002).
Музыкант имеет звание народного артиста Республики Башкортостан (2003). Был награжден медалью МЧС России «Участнику чрезвычайных гуманитарных операций», знаком отличия МВД «Серебряный крест» (дважды), Александровскими крестами за службу на Кавказе (дважды), наградным знаком «Участник боевых действий в Чечне», медалью «За ратную доблесть». В 2007 году удостоен независимой премии «Триумф».
Личная жизнь Юрия Шевчука: рождение детей, смерть любимой и роман с украинкой
Когда Юрий Шевчук еще жил в Уфе, то познакомился с 17-летней школьницей Эльмирой Бикбовой, мечтающей стать актрисой. Самому мужчине было 27 лет, но разница в возрасте их не смущала, родители тоже поддержали молодых. Влюбленные даже вместе уехали в Москву поступать во ВГИК – девушка на актерский, а Юрий на режиссерский. Но они не сдали экзамены и выбрали другие направления. Эльмира училась в Уфе в Институте искусств, а Шевчук не вернулся в город из-за критики творчества. Через некоторое время они воссоединились и даже родили сына Петра.
Все изменилось, когда девушка стала жаловаться на головные боли и онемение конечностей. В больнице после обследования она услышала страшные слова – у нее нашли опухоль головного мозга размером со спичечный коробок. Несмотря на попытки Шевчука найти врачей, лекарства и все необходимое, ситуация была уже критическая. Девушка умерла в 1994 году в возрасте 24 лет.
Музыкант впал в депрессию, друзья сильно за него волновались. Один из близких – Стас Намин решил отвезти Юрия в Иерусалим, где солист «ДДТ» принял православие. После этого Шевчук выступал в горячих точках и даже несколько раз попадал под обстрел.
После возвращения Шевчук познакомился с актрисой Дарьей Юргенс, и между ними вспыхнули чувства. Зрителям она знакома по роли героини Даши из фильма «Брат 2» – женщины с низкой социальной ответственностью. Артиста не смутило, что возлюбленная была замужем. В какой-то момент она даже сообщила супругу, что «уходит к Юре».
«Я представляла себя той единственной, которая вытянет Шевчука из затяжной депрессии после трагической гибели жены. Он рассказывал, что долго не влюблялся ни в кого, что я первая, кто сумел пробудить в нем интерес к жизни. Мне нравилось его слушать. Юра красиво говорил, в том числе и об отношениях мужчины и женщины: «Дети рождаются только от великой любви…», — рассказывала Юргенс «7Дней.ru».
Дарья забеременела от Шевчука, а он потребовал, чтобы она бросила карьеру и посвятила себя воспитанию ребенка. На это женщина не согласилась, тогда музыкант предложил ей сделать аборт. Актриса решилась на это, а после призналась, что допустила ошибку. По ее словам, «ощущение этого человека было придуманным и чересчур возвышенным», а он оказался «обыкновенным».
Следующей музой Юрия Шевчука стала актриса Марьяна Полтева. Она тоже забеременела, но тут мужчина сделал предложение руки и сердца. Женщина решила рожать в Германии, где и осталась. Любовь не выдержала расстояний, и пара распалась.
В СМИ периодически появлялись различные слухи о личной жизни лидера «ДДТ». Сообщалось, что у него был роман с актрисой Чулпан Хаматовой, но подробностей не было. Известно только то, что много лет Шевчук счастлив с врачом Екатериной Дятловой, которая ведет закрытый образ жизни.
Знакомство музыканта с его нынешней возлюбленной состоялось в Киеве, откуда родом женщина. После этого их регулярно видели вместе, она всегда была рядом с Юрием. Сам артист в интервью называл избранницу Екатериной Георгиевной, отмечая, что она человек непубличный и запрещает что-либо о ней рассказывать. Он отмечал ее кулинарные таланты, но о том, поженились ли они – не сообщается.
Что касается детей артиста, то старший сын обучался в кадетском корпусе, отслужил в морской пехоте, но выбрал профессию программиста. При этом Петр Шевчук увлекается музыкой, но предпочитает стиль техно. После начала СВО он уехал из России. Второй наследник – Федор Шевчук живет в Германии, но раньше часто бывал в России.
Мог бы Юрий Шевчук найти счастье с Чулпан Хаматовой – ответ свахи
Юрий Шевчук — человек самобытный, интересный и, безусловно, очень талантливый. А Чулпан Хаматова — одна из самых неординарных актрис нашего постсоветского и современного кинематографа. Она вызывает либо неприязнь, либо восхищение. Третьего не дано.
«Думаю, что эти двое могли бы быть друг другу интересны как личности, наполненные своими, не всегда понятными окружающим, переживаниями и рефлексией. А как известно, подобное притягивает подобное, и в их характерах есть много общего: смелость, любовь к своему делу, свобода мысли и честность по отношению к себе и окружающим», – рассказала сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти».
По ее мнению, фундаментальный Шевчук, Телец по гороскопу, который крепко стоит на Земле, точно мог бы привлечь своей мужественностью и харизмой Чулпан, которая родилась под созвездием воздушных Весов, часто сомневающихся и находящихся в постоянных раздумьях о смысле жизни. Он бы восхищал ее своей уверенностью и надежностью, а она его — своей хрупкой трогательностью при наличии стального внутреннего стержня, что так не вяжется с ее ангельской внешностью.
«Не думаю, что такой союз бы просуществовал долго, так как несмотря на свою похожесть в чем-то, они безусловно, разные и, скорее всего, Шевчук был бы «тяжёл» для постоянного восприятия Чулпан. Этот союз хорош для долгой, трепетной дружбы «на века», – отметила сваха.
Анна Осипова также прокомментировала позицию Шевчука не показывать возлюбленных публике.
«Мудрый и взрослый Юрий, уверена, ни одну свою возлюбленную не показывал бы широкой аудитории. Мне кажется, что он живет по принципу «счастье любит тишину» и охраняет свое хрупкое счастье от посторонних глаз. Уверена, что мы многое не знаем о нем, так как он «Человек в футляре», который ведет замкнутый образ жизни и несмотря на свою публичность, готов делиться со своими поклонниками только лишь своим творчеством и мыслями о жизни в поэзии», – добавила сваха.
Скандалы в жизни Юрия Шевчука: драка с Киркоровым и оскорбления Пугачевой
Поклонники заметили, что с 1993 года творчество группы резко изменилось. Если раньше Шевчук исполнял лирические композиции, когда еще была жива его первая супруга, то теперь он предпочитал протестные мотивы и выступал против попсы. Он выпустил две песни «Попса» и «Фонограммщик».
Такую деятельность не оценил даже музыкант Андрей Макаревич* (признан иностранным агентом на территории РФ). Он заявил, что ему не близко творчество Юрия, так как не нужно «сводить все функции музыки исключительно к социальным месседжам». По его мнению, это ее «принижает и обедняет».
В какой-то момент Шевчук обратил свое внимание на Филиппа Киркорова и выкупил у звукорежиссера записи голоса поп-короля при исполнении под фонограмму. Он опубликовал их, но поклонники не оценили такие действия. А после между артистами даже произошла драка. Они рассказывали СМИ две разные истории, сошлись лишь в одном – все произошло в ресторане Ленинграда.
По версии лидера «ДДТ», они «зацепились языками», а Филипп крикнул, что он популярный и все ему завидуют.
«Я ему ответил: «Ты благодаря женитьбе сделал себе карьеру», — и вызвал один на один по-мужски разобраться. А он спустил на меня свою охрану. Я пальцем никого еще не тронул, но получил неожиданный, коварный удар. У одного охранника была печатка на пальце, и ей он мне немного рассек губу», – делился Шевчук.
Но по словам Киркорова, певец на самом деле сам затеял конфликт и был сильно пьян. В какой-то момент он даже оскорбил Аллу Пугачеву.
«Я ему просто в морду дал, когда увидел, и все. Причем даже ногой, по-моему. Я сидел в кресле в баре, он подошел, сказал какую-то гадость. Ну я ему пинок дал, он отлетел в барную стойку. На этом мое общение с Шевчуком закончилось на всю», – рассказывал Филипп в эфире YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».
Несмотря на такую громкую историю и слухи о ненависти к Примадонне, лидер «ДДТ» через много лет снялся с Аллой Пугачевой после своего концерта в Израиле. Случилось это в мае 2024 года. Они были в окружении иноагентов – мужа артистки и Олега Тинькова* (признан иностранным агентом на территории РФ).
«Питер. Юность. Друзья. Концерт «ДДТ» собрал нас вместе и сделал встречу незабываемой», – писала Пугачева тогда.
Юрий Шевчук после начала СВО: штраф, инфаркт и отмена концертов
Солист «ДДТ» после начала СВО опубликовал в соцсетях пост с критикой, сопроводив его такими словами.
«Огромная трагедия, которая многих из нас лишает будущего», – написал музыкант.
Через несколько месяцев на концерте в Уфе певец взял слово и со сцены сказал, что «гибнет молодость России и Украины, гибнут старики, женщины и дети». Также он сравнил Родину с «нищей бабушкой на вокзале, продающей картошку». Звездой заинтересовались полицейские, которые пришли к нему в гримерку и составили на рокера административный протокол
Позднее Советский районный суд Уфы признал Шевчука виновным в публичной дискредитации российской армии. Там объясняли, что музыканта оштрафовали за то, что он задавал публике вопросы в рамках концерта, которые могли бы заставить фанатов усомниться в целях спецоперации на Украине. Солисту коллектива назначили административный штраф в размере 50 тыс. рублей. Адвокаты пытались оспорить это решение, но не смогли.
После этого у знаменитости переносились и отменялись концерты, а сам он сосредоточился на YouTube-канале. Отмену выступлений Шевчук прокомментировал так.
«Нас лишили работы. Важной работы, нужной. Речь не о деньгах — нам запретили выполнять свой долг перед страной», – заявил он в интервью.
При этом в июле 2022 года музыкант признался, что перечислил все гонорары от последних концертов группы украинским беженцам.
Интересно, что Шевчук не высказывал желания уезжать из России, но концерты продолжали отменять. Выступления в Москве, Санкт-Петербурге, Оренбурге и других городах, которые должны были пройти в 2023 году, были перенесены на неопределенный срок. Также в Челябинске и Магнитогорске в третий раз отменили концерты «ДДТ». В какой-то момент группу поддержала уехавшая из РФ Алла Пугачева, которая продолжает следить за новостями.
«Bcex, кто верит тебе, немало. Все, кто любит тебя, с тобой. Ты срываешь со лжи покрывало. Гражданин, патриот, пой!» — написала она в соцсетях.
Этими словами артистка вызвала волну негодования у фанатов Шевчука. Они боялись, что поддержка жены иноагента приведет к тому, что и Юрию присвоят этот статус.
«ДДТ» выступали за рубежом, но в октябре 2023 года появилась информация о том, что Юрий Шевчук перенес инфаркт. Близкий друг сообщил, что это случилось в сентябре, поэтому концерты на полгода отменяются. Артист отправился лечиться в Израиль.
В декабре в соцсетях группы вышел клип на песню «Новости». В тексте солист оскорблял срочников, мобилизованных, власть и советовал россиянам родиться обратно. Об этом пишет Life.ru.
В январе у Шевчука начались зарубежные гастроли после длительного перерыва и реабилитации. А в начале мая в Дубае исполнитель вновь оказался в центре скандала из-за своей речи.
Со сцены лидер группы рассказал о том, по какому, по мнению специалистов, сценарию идет мировая история.
«Первая концепция — это то, что все было вначале хорошо, а потом все хорошее заканчивается полной [ерундой]. А вторая концепция — что вся вот эта лажа заканчивается какой-то там революцией, чем-то хорошим», — сказал он.
Шевчук добавил, что придерживается второй точки зрения.
Председатель «Совета отцов России» Андрей Згонников обратил внимание на речь певца и возмутился. Он написал заявление в Генпрокуратуру с просьбой проверить Шевчука на предмет призывов к экстремистской деятельности, проверить его на иностранное финансирование и в случае подтверждения финансирования признать иноагентом.
Сам Юрий ответил общественнику, что ничего не боится и посоветовал ему прочитать хотя бы одну книгу. Также в беседе с Газетой.Ru он пояснил, что никаких иностранных денег не получал.
16 мая 2024 года Шевчук отпраздновал 67-летие. Он рассказал, что отметил свой праздник в Санкт-Петербурге и с самого утра получал поздравления.
«Настроение хорошее, но усталое: я на Родине, в Питере, погода великолепная. Пока еще чувствую, что не всем надоел», – поделился именинник.
Что касается творчества, то в графике группы есть российские города, но даты так и не проставлены. «ДДТ» выступят в октябре в Италии и Германии, а в ноябре в Армении.
При этом СМИ пишут, что Шевчук продолжает зарабатывать деньги на российских фанатах. Так, он устроил закрытую акцию, в рамках которой можно купить товары, связанные с «ДДТ»: от постеров до пластинок. К примеру, футболка с символикой коллектива обойдется в 2835 рублей, а виниловая пластинка – в 7200.
Будет ли Юрий Шевчук и «ДДТ» продолжать карьеру в России: мнение продюсера и гонорары
Музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» рассказал о том, какие гонорары были у группы «ДДТ» и Юрия Шевчука до начала СВО, и сколько они получают теперь. По мнению мужчины, певец сам виноват в том, что сейчас они выступают только на заграничных площадках.
«Они сами этого захотели, потому что набедокурили, наскандалили до такой степени, что их в России сейчас не хотят видеть», – высказался продюсер.
О возвращении на российскую сцену коллектива Сергей высказался так.
«Все зависит от их аудитории. Потому что для любой звезды и группы аудитория дорогого стоит, это их кормежка, гонорары, дальнейшие выступления. Но после всего этого, мне кажется, что вероятность – точно нет», – отметил он.
Продюсер также озвучил гонорары артиста и его коллектива до начала СВО и предположил, сколько сейчас получают звезды. Они, напомним, выступают на заграничных площадках.
«До СВО они выступали за 2-3 миллиона рублей. После, думаю, они немного снизились. Потому что они выступают не в России, а, давайте будем честны, Россия всех кормит, и только здесь у нас хорошие гонорары. Не знаю, что они пытаются сделать в Европе, но может 50/50. Сейчас они в один, максимум в два раза меньше зарабатывают», – подытожил Сергей Дворцов.