«Это все, что останется после меня»: куда пропал лидер «ДДТ» Юрий Шевчук

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук выступил с критикой СВО, пережил инфаркт и пропал с российской сцены. В его жизни постоянно были скандалы, а свои самые резкие мысли он превращал в творчество, чем в конечном итоге отвернул от себя большую часть поклонников. Когда-то он выступал в горячих точках и поддерживал страну, а теперь проводит время с иноагентами, давая заграничные концерты.

Почему рокер никогда не любил представителей «попсы», как он подрался в ресторане с Филиппом Киркоровым и что говорил о Родине, читайте в материале сайта «Страсти».

Творческий путь Юрия Шевчука

Юрий Юлианович Шевчук родился 16 мая 1957 года в поселке Ягодное (Ягоднинский район Магаданской области). Его раннее детство прошло в Магадане, а в 1963 году семья переехала в Нальчик (Кабардино-Балкарская АССР, ныне Кабардино-Балкарская Республика). Там мальчик пошел в школу. В 1970-х годах родители вместе с сыном переехали жить в Уфу (Башкирская АССР, ныне Республика Башкортостан).

В 1975 году Юрий стал студентом художественно-графического факультета Башкирского государственного педагогического института, но после первого же курса его поймали в нетрезвом виде и выгнали. Он с матерью уехал в Якутскую АССР, где работал грузчиком и охранником на складе, это было своего рода перевоспитание парня. В армию он не попал из-за слабого зрения. Вернувшись в Уфу, он восстановился в учебном заведении и окончил его, после чего устроился работать учителем рисования в сельских школах.

В подростковом возрасте Шевчук увлекался игрой на баяне и на гитаре, а в девятом классе выступал в школьном коллективе «Вектор». В 1978-1979 гг. он был в составе группы БГПИ «Перекресток», которая распалась. Тогда музыкант решил присоединиться к ансамблю «Калейдоскоп». Они выступали при Доме культуры «Авангард». В 1980 году на основе коллектива сложилась рок-группа «ДДТ», получившая свое название по одноименному химическому веществу, инсектициду. Юрий Шевчук стал солистом и автором большинства песен.

Группа много работала и в 1981 году выпустила первый магнитоальбом «ДДТ-1» с 8 песнями. Уже через год Шевчук стал лауреатом музыкального конкурса «Золотой камертон», проводившегося газетой «Комсомольская правда». Тогда случилась организационная неполадка, и Юрию пришлось выступать в финале конкурса одному, без других участников коллектива.

При этом к творчеству «ДДТ» было приковано внимание отдела культуры Башкирского обкома КПСС и органов государственной безопасности. Они критиковали антивоенные композиции коллектива, к примеру песни «Не стреляй!» и «Периферия». Шевчук отвечал, что первую сочинил после общения с одноклассником, который был участником советско-афганского конфликта.

В 1986 году певец перебрался в Ленинград, который сейчас носит название Санкт-Петербург. Там он собрал новый состав «ДДТ», при этом мужчина официально работал дворником, кочегаром, ночным сторожем, активно занимаясь творчеством.

Группа стала выступать в рок-клубах и ездить на гастроли. Свою музыку они представляли не только на территории СССР, но и в зарубежных странах. В 1990-х коллектив считался одним из самых популярных в рок-направлении. Выходили альбомы, у Юрия были и сольные пластинки – последняя из которых L'Echoppe – издана в 2008 году.

В октябре 2011 года Юрий Шевчук и группа «ДДТ» в новом составе представили концертную программу «Иначе».

Зрителям запомнились их хиты: «Что такое осень», «Родина», «Свобода», «Революция», «Я получил эту роль», «Актриса-весна», «Просвистела», «Дождь», «Это все», «В последнюю осень», «Белая река», «Новая жизнь» и др.

Композиции «ДДТ» можно услышать в фильмах и сериалах «Ночь длинных ножей» (1990, режиссер Ольга Жукова), «Русский транзит» (1994, Виктор Титов), «Кто, если не мы» (1998, Валерий Приемыхов), «Ледниковый период» (2002, Александр Буравский), «Господа офицеры» (2004, Андрей Кравчук, Россия - Казахстан), «Поцелуй бабочки» (2006, Антон Сиверс), «Одиночка» (2010, Сергей Щербин) и др.

Шевчук известен не только как исполнитель, но и как актер. Он снимался в фильмах: «Духов день» (1990, Сергей Сельянов), «Вовочка» (2002, Игорь Мужжухин), «Антонина обернулась» (2007, Григорий Никулин), «Жила-была одна баба» (2011, Андрей Смирнов), а также в сериале «Батюшка» (2008, Василий Мищенко).

Лидер «ДДТ» озвучил 500 серий документально-исторического проекта «История государства Российского», созданного на основе одноименного сочинения Николая Карамзина. А кроме того, был одним из ведущих документального телевизионного проекта «Земное и небесное», посвященного истории Русской православной церкви. Шевчук также выпустил книги стихов и песен «Защитники Трои» (1999) и «Сольник». (2009).

Юрий неоднократно упоминал о том, что посещал горячие точки планеты. Он выступал в Чечне, Таджикистане (1996), Белграде (1999), Косово (2000) и Афганистане (2002).

Музыкант имеет звание народного артиста Республики Башкортостан (2003). Был награжден медалью МЧС России «Участнику чрезвычайных гуманитарных операций», знаком отличия МВД «Серебряный крест» (дважды), Александровскими крестами за службу на Кавказе (дважды), наградным знаком «Участник боевых действий в Чечне», медалью «За ратную доблесть». В 2007 году удостоен независимой премии «Триумф».