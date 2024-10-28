«Им хочется туда, где сытно, богато, красиво»: Никита Михалков высказался об уехавших из России артистах

Режиссер Никита Михалков высказался об уехавших из России артистах и дал им совет. По мнению сценариста, им не стоит жаловаться на тяжелую жизнь, а нужно доказать, что они нужны стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Никита Михалков отметил, что многие покинувшие Россию знаменитости хотят вернуться, поскольку за границей их не ценят, а на Родине «сытно, богато, красиво». Однако их поклонники уже осознали, что они любили только «свою славу».

«Богатые поп-звезды, которые покинули Россию, ошибочно полагали, что их будут любить тут (за границей) так же, как там (в России). Через какое-то время они поняли, что это не так. Им хочется вернуться обратно, там сытно, богато, красиво, их любили. Но люди, которые их любили, поняли, что они их любили, а те их — нет, они любили свою славу», — высказался Никита Михалков.

Артист подчеркнул, что уехавшие из РФ деятели культуры и другие граждане имеют право высказывать недовольство страной, но «тогда не надо жаловаться, что им, уехав, не так легко жить». Сценарист считает, что такие артисты должны доказать свою важность для государства.

«Могу пожелать тем людям, которые уехали, в зависимости от того, почему они уехали: если они были нужны в своей стране, им нужно постараться, чтобы снова стать нужными, просто так ничего не будет, это жизнь», — заявил режиссер.

Ранее мы писали о том, что Никита Михалков заявил, что в РФ есть список «нерукопожатных деятелей культуры».