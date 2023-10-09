66-летний лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук перенес инфаркт. Об этом порталу «Подъем» сообщил источник из окружения певца.

28 октября 2023 года в Израиле был запланирован концерт Юрия. Однако выступление не состоится. Дело в том, что в сентябре артист перенес инфаркт. Из-за недуга певцу предстоит долгая реабилитация, которая продлится до середины декабря.

Как уточнил инсайдер, Шевчук заболел до того, как в Израиле обострилась политическая обстановка. Вооруженный конфликт никак не повлиял на состояние Юрия.

«Юра болен. Сама обстановка тоже вряд ли позволит проводить концерт. Сейчас все нормально, надо реабилитироваться немножко», — сообщил источник.

Известно, что концерт артиста перенесен на январь 2024 года.

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