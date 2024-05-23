65-летняя телеведущая Лариса Гузеева призналась, что не мечтала выйти замуж. Знаменитость поделилась откровением в эфире подкаста «Жизнь замечательных».

23 мая 2024 года Лариса Гузеева отметила юбилей. В честь этого события артистка дала интервью, в котором поделилась откровениями. По словам Гузеевой, она с детства мечтала о сцене, успехе и жизни с мамой в коммуналке. Лариса сообщила, что не собиралась выходить замуж и рожать детей.

«Представляла, как перевезу маму к себе. У меня будет комната в коммуналке, я разделю шкафом комнату пополам — с одной стороны она будет жить, с другой — я. Ни о принцах, ни о замужестве, ни о детях я не грезила», — заявила знаменитость.

Ранее Прохор Шаляпин отомстил Ларисе Гузеевой, которая заявила об его ужасном пении. По словам артиста, он «прошелся» по Гузеевой в ответ. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что могила певца Александра Градского на Ваганьковском кладбище находится в заброшенном состоянии.