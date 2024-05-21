Прохор Шаляпин отомстил Ларисе Гузеевой, которая заявила об его ужасном пении
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Певец Прохор Шаляпин рассказал, что отомстил ведущей Ларисе Гузеевой в ответ на ее оскорбление. Актриса заявила, что исполнитель «ужасно поет» - тот парировал, что ведущая не может связать двух слов.
Подробностями он поделился в интервью Алене Жигаловой.
Шаляпин признался, что «всегда любил» ведущую «Давай поженимся!»
«Но она прошлась по мне, а я прошелся по ней», - признался музыкант.
Артист рассказал, что снимался в шоу, где исполнял песню. После исполнения Гузеева заявила артисту: «Ужасно вы поете, так и я могу спеть».
Шаляпин не смог промолчать и ответил ведущей, что тоже мог бы вести передачу на федеральном канале.
«Ничего сложного на суфлере сидеть. Двух слов связать не можете. Она расстроилась», - вспомнил музыкант. На его слова обратил внимание сайт PROZVEZD.
Ранее Шаляпин рассказывал о минусах профессии артиста. Музыкант признавался, что ему тяжело ездить на гастроли.