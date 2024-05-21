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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 21 мая 2024, 18:30
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Прохор Шаляпин отомстил Ларисе Гузеевой, которая заявила об его ужасном пении

Прохор Шаляпин рассказал, что «прошелся» по Ларисе Гузеевой после ее оскорбления.
Прохор Шаляпин отомстил Ларисе Гузеевой, которая заявила об его ужасном пении

© Starface.ru

Певец Прохор Шаляпин рассказал, что отомстил ведущей Ларисе Гузеевой в ответ на ее оскорбление. Актриса заявила, что исполнитель «ужасно поет» - тот парировал, что ведущая не может связать двух слов.

Подробностями он поделился в интервью Алене Жигаловой.

Шаляпин признался, что «всегда любил» ведущую «Давай поженимся!»

«Но она прошлась по мне, а я прошелся по ней», - признался музыкант.

Артист рассказал, что снимался в шоу, где исполнял песню. После исполнения Гузеева заявила артисту: «Ужасно вы поете, так и я могу спеть».

Шаляпин не смог промолчать и ответил ведущей, что тоже мог бы вести передачу на федеральном канале.

«Ничего сложного на суфлере сидеть. Двух слов связать не можете. Она расстроилась», - вспомнил музыкант. На его слова обратил внимание сайт PROZVEZD.

Ранее Шаляпин рассказывал о минусах профессии артиста. Музыкант признавался, что ему тяжело ездить на гастроли.

Источник фото:Starface.ru
Источник:PROZVEZD
Автор:Лилия Караева
Теги:
Прохор Шаляпин
Лариса Гузеева
месть
конфликт