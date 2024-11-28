65-летняя телеведущая Лариса Гузеева купила виллу на Бали за 14 млн рублей. Знаменитость рассказала о новой недвижимости в соцсети.

Гузеева провела свой отпуск на Бали. Вдохновившись местной природой и кухней, телеведущая приобрела там виллу с видом на океан. По мнению Гузеевой, она сделала правильное вложение.

«Мне нравится, я бы хотела вложиться. Но я точно не буду приезжать сюда чаще раза в год на две недели. А всё остальное время?» — высказалась артистка.

Риелтор подсказал, что Гузеева может сдавать дом в аренду и ежемесячно получать прибыль. Более того, он отметил, что на сегодняшний день вилла стоит 14 млн, но, когда она будет полностью готова, то цена поднимется до 16-19.

Поклонники артистки поздравили ее с покупкой: «Круто! Человек должен окружать себя красотой, а такие соседи — мечта. Классная вилла!».

Ранее 65-летнюю Ларису Гузееву назвали «злой теткой» в эфире Первого канала. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Ирина Безрукова возмутилась возросшими ценами на билеты в Большой театр.