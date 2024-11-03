65-летнюю Ларису Гузееву назвали «злой теткой» в эфире Первого канала

На съемках шоу «Давай поженимся!» произошел скандал. Одна из участниц проекта не выдержала колких замечаний телеведущей Ларисы Гузеевой и вступила с ней перепалку.

Многодетная мать из Барнаула приехала на программу в поисках достойного спутника жизни. Она рассказала ведущим шоу, что зарабатывает написанием стихов на заказ и нарвалась на критику Гузеевой, которая назвала уровень ее сочинений «пещерным».

«Не могу на многомиллионную аудиторию сидеть и делать вид, что мне это нравится», — откровенно призналась Гузеева в шоу «Давай поженимся!» на Первом канале.

Гостью слова телеведущей не на шутку обидели, однако она сдержалась. При этом день у женщины не задался, и жених не выбрал ее в качестве невесты. Это обстоятельство расстроило участницу еще сильнее, и она разрыдалась в студии. Многодетная мать обвинила Гузееву в своей неудаче.

«Вы своей желчностью, этой энергетикой делаете людям больнее и хуже! Лучше быть тупым блогером, чем такой злой теткой, как вы», - высказала участница ведущей свое мнение.

Ранее Лариса Гузеева столкнулась с проблемами со здоровьем. Актриса показала в своем блоге, как готовится к съемкам программы. В опубликованном видеоролике Гузеева предстала перед поклонниками в клетчатой рубашке и черной безрукавке и призналась, что сомневается в своей красоте.