Ирина Безрукова возмутилась возросшими ценами на билеты в Большой театр. Об этом сообщает НСН.

Актриса Ирина Безрукова отреагировала на повышение цен на билеты в Большом театре. По ее мнению, доступ к культовым пьесам и постановкам из-за стоимости билетов закрыт для большинства россиян.

«Мне кажется, государство должно отслеживать эту историю. Это главный театр нашей страны, культовый спектакль, он совершенно фантастический. Очень жаль, что на искусстве сегодня делаются такие деньги и не каждый человек теперь способен купить билет в театр», — заявила она.

По словам Безруковой, она была на «Щелкунчике» еще в те времена, когда в балете был задействован Николай Цискаридзе.

«Мне довелось посмотреть „Щелкунчика“ еще с Цискаридзе в роли Мышиного короля, это было прекрасно», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что Ирина Безрукова получила предложение выйти замуж от 35-летнего продюсера.