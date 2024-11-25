65-летняя актриса Лариса Гузеева заявила, что хочет жить в доме на Бали. Артистка рассказала о поиске жилья в соцсети.

В личном блоге знаменитость поделилась кадрами, на которых она изучает местную недвижимость. Экскурсовод привел Гузееву в район, где вилла стоит 200 долларов в сутки, но, несмотря на стоимость, в ней нет комфортных условий. В стенах были трещины и отсутствовала шумоизоляция.

«Это самое крутое место, но такие цены… Наверное, хорошо на аренде зарабатывают. Сколько туристов, которые соглашаются жить в лачуге», — ужаснулась артистка.

Мнение Гузеевой изменилось, когда она увидела вид, открывающийся с вершины горы. Знаменитость заявила, что хочет жить на Бали.

«Боже, я хочу туда! Я хочу здесь жить! Я больше не задаю идиотских вопросов, почему сюда едут люди», — высказалась она.

Ранее 65-летнюю Ларису Гузееву назвали «злой теткой» в эфире Первого канала. Подробности читайте в этой новости.

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