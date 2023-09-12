112: Замоскворецкий суд оштрафовал мужа Кристины Бабушкиной на 200 тысяч рублей

Замоскворецкий суд оштрафовал мужа Кристины Бабушкиной на 200 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

В июне 2023 года актриса и ее супруг Андрей Гацунаев попали в неприятную ситуацию. Тогда сотрудники ДПС остановили машину звездной пары в центре Москвы. При обыске авто был найден пакетик с наркотиками. По данным СМИ, Андрей пытался его проглотить и укусил одного из полицейских за палец. Гацунаеву было предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти и незаконном обороте наркотических средств. После этого избранника Кристины посадили под домашний арест.

Как сообщает источник, муж Бабушкиной полностью признал свою вину.

Добавим, что ни звезда «Беспринципных», ни ее представители никак не комментируют произошедшую ситуацию.

Ранее мы писали о том, что актриса Кристина Бабушкина вернулась к съемкам после задержания с наркотиками. Подробности смотрите в этой статье.