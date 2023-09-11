50-летняя телеведущая Юлия Высоцкая переволновалась из-за возвращения в Россию. Об этом сообщает издание The Voice.

Юлия провела конец лета 2023 года вместе с супругом в Италии: там у звездного семейства есть недвижимость. В начале сентября Высоцкая вернулась в Москву. Как выяснилось, знаменитость прилетела в РФ ради съемок авторской программы.

В соцсети Юлия рассказала, что столкнулась с трудностями во время возвращения в страну. «Несколько самолетов, немного нервно, и на десерт съемка «Едим Дома»», — сообщила Высоцкая.

Также знаменитость рассказала о съемках передачи. По словам Юлии, работа над проектом закончилась около 9 вечера. За съемочный день команда отсняла несколько выпусков, во время которых были приготовлены креветки на гриле, салат, паста и морковный кекс.

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