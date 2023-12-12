64-летняя телеведущая Лариса Гузеева сообщила об отъезде из России

64-летняя телеведущая Лариса Гузеева сообщила об отъезде из РФ. Об этом информирует «7Дней.ru» со ссылкой на личный блог знаменитости.

Телеведущая временно покинула территорию РФ. Об этом она сообщила в соцсети. Как выяснилось, Гузеева устала от морозов и снегопадов. Артистка решила уехать туда, где сейчас более благоприятная погода. Ее выбор пал на Тбилиси.

Гузеева рассказала, что она много времени проводит на природе и изучает местную архитектуру. Также знаменитость совершила ночную прогулку по реке на арендованном теплоходе. По словам Ларисы, она «впервые позволила себе такую роскошь».

«Красота нереальная! Это так романтично», — поделилась эмоциями телеведущая.

Напомним, что артистка уехала в отпуск после премьеры фильма «Теща», в котором она сыграла главную роль. Партнером Ларисы стал юморист Гарик Харламов.

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