«Попала в кино через постель»: Лагашкин публично высмеял жену после долгих лет брака

47-летний актер сериала «Жуки» Максим Лагашкин рассказал, как сыграл тайную свадьбу. Об этом стало известно из эфира шоу «Вопрос Ребром».

Звезда сериала «Жуки» уже 27 лет счастлив в браке с актрисой Екатериной Стуловой. С самого начала артисты решили, что будут скрывать личную жизнь от публики. Вот почему они тайно сыграли свадьбу, не сказав об этом даже родителям. По словам Максима, они с Екатериной обвенчались за 40 минут в перерыве между экзаменами.

«Прибежали в аудиторию к однокурсникам, поснимали кольца, чтобы не афишировать. Потом я позвонил другу детства и сказал: «Приезжай, только ни маме, ни папе не рассказывай»», — поделился воспоминанием актер.

Максим с досадой сообщил, что его приятель выдал секрет. Мама Екатерины тоже случайно узнала о замужестве дочери. Много лет назад женщина обнаружила свидетельство о браке во время уборки в квартире.

Примечательно, что спустя годы супругам удалось сохранить чувства: они не расстаются ни дома, ни на работе. Дело в том, что Екатерина снимается в фильмах компании Максима.

«Получается, что она попала в кино через постель. Так случилось», — с юмором высказался актер.

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