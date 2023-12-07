«Сожалею об этом»: Лариса Гузеева рассказала о своих ошибках в воспитании детей

Телеведущая Лариса Гузеева призналась, что не является примером отличной матери. В воспитании и первого, и второго ребенка она допустила ряд ошибок. Например, она пыталась разбираться с дочерью на равных. Как-то раз она даже вышибла ногой дверь ее спальни. Как считает сама журналистка – на то были причины.

Наследница у Гузеевой появилась на свет довольно поздно – в 41 год, поэтому ей мать старалась подарить всю любовь и заботу, на которую только способна. Сейчас она осознает, что залюбила Ольгу, а так делать нельзя. С сыном же у нее сложились другие отношения. Для Георгия она была строгой родительницей, так как он рос в трудное время, и она боялась, что он может связать свою жизнь с алкоголем или запрещенными веществами. Но обошлось.

«С сыном я была очень строга. И сейчас сожалею об этом», - поделилась Долина с Hello!

С дочерью тоже случались ситуации, когда Лариса Андреевна могла быть несдержанной. Так, как-то раз она на эмоциях снесла ногой дверь в ее комнату. Ольга тогда была еще ребенком.

«Я не на пустом месте выбила ногой дверь в твою комнату, были же причины! А она мне: но я же была маленькой… Ну вот не понимала я этого, общалась на равных», - рассказала телеведущая.

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