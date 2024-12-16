«Как пернуть в лужу»: Екатерина Андреева устроила скандал из-за Волочковой

Екатерина Андреева поделилась в социальных сетях фотографией из бани. Сразу же после этого подписчики принялись сравнивать знаменитость с Анастасией Волочковой. 59-летняя ведущая Первого канала не смогла промолчать и возмутилась, увидев этот комментарий.

На снимке обернутая в полотенце телеведущая сидит в бане с вытянутыми ногами, держа в руках веер. Знаменитость отметила, что пребывание в парилке помогает ей снять стресс и достичь душевного спокойствия.

«Ароматы донника, мяты, лаванды и полыни перемешивались друг с другом и создавали притягательную атмосферу неги, спокойствия и баланса», — написала она.

Увидев фото, поклонники сразу же сравнили звезду с Анастасией Волочковой, которая обожает баню и постоянно выкладывает снимки из парной в интересных позах. Андреева отчитала подписчиков за такой комментарий.

«Волочкова тут при чем? Она в последнее время явно не в форме. И, кажется, даже пьет. Я же в абсолютном ресурсе. Так что ваше сравнение — это как пернуть в лужу. Бредятина», — написала возмущенная телеведущая.

Ранее критик Сергей Соседов сравнил в беседе с сайтом «Страсти» ведущую Андрееву в начале карьеры с сельской учительницей, образ которой в дальнейшем полюбился зрителям.